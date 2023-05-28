Юрий Быков начал съемки сериала «Лихие»

«Получится ли эта картина? Я думаю, что получится. Дистанция очень длинная — 16 серий. Если мы сохраним на съемках семейную атмосферу, человеческие отношения — это будет главное достижение. Потому что наш сериал о том, что разрушает отношения — о насилии, гордыне, невнимании к другому человеку. Даже если ты кого‑то любишь — этого недостаточно. Нужно быть внимательным и добрым по отношению к твоему ближнему. Надеюсь, мы пронесем это до конца съемок», — комментирует проект Юрий Быков.