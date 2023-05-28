Юрий Быков начал съемки сериала «Лихие»

Онлайн-кинотеатр Okko и продюсерский центр«Среда» объявили о старте съёмок криминальной драмы от режиссера Юрия Быкова «Лихие». Всего в нее войдут 16 серий, а премьера запланирована на 2025 год, сообщили компании в пресс-релизе.
Основных героев в шоу сыграют Артем Быстров («Дурак»), Егор Кенжаметов («Бык»), Савелий Кудряшов («Ван Гоги») и Евгений Ткачук («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»).
Новый проект расскажет о хабаровской ОПГ из 90-х «Общак», контролировавшей самую большую территорию в мире. В центре сюжета егерь и охотник на медведей Павел и его старший сын Женя. В 90-е их семья вынуждена переехать из таежного поселка в город, где Павел устраивается водителем к знакомому бандиту и оказывается в центре криминальных разборок. Женя видит в отце героя, а в братках — хозяев жизни, так что следует по их стопам. Вдвоем Павел и Женя становятся главными киллерами на Дальнем Востоке, а повзрослевший подросток бросит вызов «Общаку».
Сценарий основан на воспоминаниях Евгения Демина, который в 13 лет вместе со своим отцом совершил первое заказное убийство и в течение следующих 10 числился штатным киллером хабаровской ячейки ОПГ «Общак».
«Получится ли эта картина? Я думаю, что получится. Дистанция очень длинная — 16 серий. Если мы сохраним на съемках семейную атмосферу, человеческие отношения — это будет главное достижение. Потому что наш сериал о том, что разрушает отношения — о насилии, гордыне, невнимании к другому человеку. Даже если ты кого‑то любишь — этого недостаточно. Нужно быть внимательным и добрым по отношению к твоему ближнему. Надеюсь, мы пронесем это до конца съемок», — комментирует проект Юрий Быков.