Иранская модель появилась в Каннах в платье с висельной петлей, протестуя против казней в Иране

Американская модель иранского происхождения Малага Джабери появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в платье с висельной петлей. Таким образом она выразила протест против казней в Иране.
Джабери выложила в своих соцсетях ролик с демонстрацией черного платья Jila Atelier. «Посвящается людям Ирана», — написала она и прикрепила хэштег #StopExecutionsInIran («Остановите казни в Иране»).
На платье Джабери, в котором она пришла на премьеру фильма «Старый дуб» британского режиссера Кена Лоуча, тоже есть надпись «Остановите казни», но на самой красной дороже часть со словами собрана в бант.
В середине сентября после гибели девушки Махсы Амини вскоре после ареста полицией нравов за неправильное ношение хиджаба в стране начались протесты. После этого в Иране вынесли несколько смертных приговоров, некоторых арестованных казнили публично.