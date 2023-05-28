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Иранская модель появилась в Каннах в платье с висельной петлей, протестуя против казней в Иране

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:59

Американская модель иранского происхождения Малага Джабери появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в платье с висельной петлей. Таким образом она выразила протест против казней в Иране.

Джабери выложила в своих соцсетях ролик с демонстрацией черного платья Jila Atelier. «Посвящается людям Ирана», — написала она и прикрепила хэштег #StopExecutionsInIran («Остановите казни в Иране»).

На платье Джабери, в котором она пришла на премьеру фильма «Старый дуб» британского режиссера Кена Лоуча, тоже есть надпись «Остановите казни», но на самой красной дороже часть со словами собрана в бант.

Власти Ирана используют практику казней. По версии ООН, они делают это для устрашения протестующих, нарушая международное право.

В середине сентября после гибели девушки Махсы Амини вскоре после ареста полицией нравов за неправильное ношение хиджаба в стране начались протесты. После этого в Иране вынесли несколько смертных приговоров, некоторых арестованных казнили публично.

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Кен Лоуч
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