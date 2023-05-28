60% россиян уверены в необходимости эмоциональной разгрузки после работы

Разгрузка после рабочего дня помогла бы с выполнением задач и положительно повлияла на личную эффективность 46% россиян, снижение стресса улучшило бы коммуникацию с начальством и коллегами для 40% опрошенных. Причем чаще других с этим согласились жители Красноярска (50%).