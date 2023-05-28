60% россиян уверены в необходимости эмоциональной разгрузки после работы

60% россиян нужна эмоциональная разгрузка после рабочего дня, узнали исследователи «Авито Работы» и сообщило РИА «Новости».
«Большинство россиян считают (60%), что нуждаются в эмоциональной разгрузке после рабочего дня», — сказано в опросе мнений 10 000 россиян. По словам 54% респондентов, стресс никак не влияет на личную эффективность и выполнение задач, но сказывается на отношениях с близкими и родными.
Разгрузка после рабочего дня помогла бы с выполнением задач и положительно повлияла на личную эффективность 46% россиян, снижение стресса улучшило бы коммуникацию с начальством и коллегами для 40% опрошенных. Причем чаще других с этим согласились жители Красноярска (50%).
81% респондентов уверены, что могут адекватно воспринимать критику. При этом самая большая доля болезненно реагирующих на замечания сотрудников проживает в Москве — 24%.
47% россиян считает, что контролирует негативные эмоции и не допускает их проявления в коммуникации с коллегами и членами семьи. Спокойнее других с раздражением справляются самарцы (54%) и новосибирцы (49%).
Чтобы побороть стресс и негатив, 50% опрошенных делают короткие перерывы в течение дня, 36% не задерживаются в офисе, 30% не оставляют нерешенных задач, 21% жестко планируют свое расписание, 19% прибираются на рабочем месте.