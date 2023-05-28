«Единая Россия» исключила из партии признанного иноагентом экс-депутата Госдумы Магомеда Гаджиева

Гаджиев был депутатом Государственной Думы IV, V, VI и VII созывов. В июне 2022 года Денис Пушилин выражал ему благодарность за поддержку ДНР и ЛНР и оказание региону гуманитарной помощи. В феврале ТАСС сообщал о некой группе политиков ЕС, США и Украины, призывавших ЕС ввести санкции против него.