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«Единая Россия» исключила из партии признанного иноагентом экс-депутата Госдумы Магомеда Гаджиева

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:59

Партия «Единая Россия» исключила из своих рядов бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, которого Минюст признал иностранным агентом. В заявлении пресс-службы отделения в Дагестане говорится, что решение принято в связи с его «действиями, дискредитирующими партию».

Какие именно действия совершил Гаджиев, в сообщении не уточняется. Минюст внес экс-депутата в список иноагентов из‑за того, что тот «выражал готовность сотрудничать с иностранными источниками» и «заявлял о поддержке властей Украины»», находясь за пределами РФ.

Гаджиев был депутатом Государственной Думы IV, V, VI и VII созывов. В июне 2022 года Денис Пушилин выражал ему благодарность за поддержку ДНР и ЛНР и оказание региону гуманитарной помощи. В феврале ТАСС сообщал о некой группе политиков ЕС, США и Украины, призывавших ЕС ввести санкции против него.

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люди
Магомед ГаджиевДенис Пушилин
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