«Единая Россия» исключила из партии признанного иноагентом экс-депутата Госдумы Магомеда Гаджиева

Партия «Единая Россия» исключила из своих рядов бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, которого Минюст признал иностранным агентом. В заявлении пресс-службы отделения в Дагестане говорится, что решение принято в связи с его «действиями, дискредитирующими партию».
Какие именно действия совершил Гаджиев, в сообщении не уточняется. Минюст внес экс-депутата в список иноагентов из‑за того, что тот «выражал готовность сотрудничать с иностранными источниками» и «заявлял о поддержке властей Украины»», находясь за пределами РФ.