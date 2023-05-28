«Русалочка» опередила «Форсаж-10» по сборам в США. Фильм может дебютировать с 200 млн долларов

Диснеевский ремейк «Русалочки» может стать одним их лучших кассовых дебютов в этом году. 26 мая картина собрала 38 млн долларов и более 10 млн на предпоказах днем ранее в США.
Согласно ожиданиям, «Русалочка» может принести за четыре выходных дня (29 мая в США отмечается День поминовения) около 125 млн долларов. В этот же период 2019 года ремейк «Алладина» собрал 116,8 млн, а за весь прокат — более миллиарда. Если сборы картины действительно окажутся на этом уровне, то она войдет в пятерку лучших, уступив «Топ Ган: Маверик» (160,5 млн долларов), «Пиратам Карибского моря: На краю света» (153 млн) и «Индиане Джонсу и Королевству хрустального черепа» (152 млн).
В международном прокате от «Русалочки» ждут около 80 млн долларов, поэтому суммарный заработок дебюта может составить больше 200 млн. При этом бюджет ремейка составляет 250 млн долларов.
Критики отнеслись к «Русалочке» в основном положительно: на агрегаторе Rotten Tomatoes у фильма рейтинг 67% «свежести».
В то же время у лидера предыдущей недели «Форсажа-10» резко сократились сборы. Фильм за фильмом интерес американского зрителя к франшизе падает, хотя в других странах он продолжает держать позиции. На данный момент лента заработала более 500 млн долларов, включая 90 млн в США.