«Русалочка» опередила «Форсаж-10» по сборам в США. Фильм может дебютировать с 200 млн долларов

Согласно ожиданиям, «Русалочка» может принести за четыре выходных дня (29 мая в США отмечается День поминовения) около 125 млн долларов. В этот же период 2019 года ремейк «Алладина» собрал 116,8 млн, а за весь прокат — более миллиарда. Если сборы картины действительно окажутся на этом уровне, то она войдет в пятерку лучших, уступив «Топ Ган: Маверик» (160,5 млн долларов), «Пиратам Карибского моря: На краю света» (153 млн) и «Индиане Джонсу и Королевству хрустального черепа» (152 млн).