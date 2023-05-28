Власти Киева сообщили о самой массированной атаке дронов в ночь на День города

В ночь на 28 мая Киев подвергся самой массированной атаке дронами с момента начала российской военной спецоперации, сообщил глава городской военной администрации Сергей Попко в своем телеграм-канале. Воздушная тревога в столице Украины длилась пять часов.
По данным Попко, киевские ПВО сбили 40 беспилотников, их обломки упали и принесли разрушения в нескольких районах города: на крыше торгового центра, на стройке и на складах одного из предприятий в Голосеевском районе случились пожары, выбиты стекла и повреждены двери в Дарницком районе — в результате один человек погиб, как минимум двое пострадали. Это была 14-я атака на город с начала мая, уточнил он.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре на крыше девятиэтажного дома в Печорском районе, о повреждениях третьего этажа семиэтажного здания в Соломенском районе.
Минобороны РФ пока никак не прокомментировало это. За последние несколько недель ведомство не раз сообщало о ночных ударах «высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования» по объектам на территории Украины, отмечает РБК.
В прошлый раз о взрывах в Киеве в ночи местные власти сообщали 26 мая. На следующий день Минобороны РФ заявило о «групповом ударе», нанесенном «по местам хранения боеприпасов украинских войск».
28 мая отмечается День Киева, который ежегодно проводится в последнее воскресенье мая.