Власти Киева сообщили о самой массированной атаке дронов в ночь на День города

По данным Попко, киевские ПВО сбили 40 беспилотников, их обломки упали и принесли разрушения в нескольких районах города: на крыше торгового центра, на стройке и на складах одного из предприятий в Голосеевском районе случились пожары, выбиты стекла и повреждены двери в Дарницком районе — в результате один человек погиб, как минимум двое пострадали. Это была 14-я атака на город с начала мая, уточнил он.