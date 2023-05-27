В Индии чиновник слил из плотины больше 2 млн литров воды, чтобы выловить свой телефон

Сам Вишвас рассказал, что выкачать воду ему на словах разрешил чиновник местного департамента водных ресурсов, но только не больше трех-четырех футов воды. Тот же журналистам сказал, что разрешил сливать воду на глубину до пяти футов (примерно 1,5 метра), но было выкачано больше. По итогу уровень воды в плотине снизился на шесть футов (около 1,8 метра). При этом летом глубина воды в ней превышает 10 футов, животные часто пьют из нее.