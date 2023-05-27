В Индии чиновник слил из плотины больше 2 млн литров воды, чтобы выловить свой телефон

Сотрудник правительственного отдела по продуктам питания Индии Раджеш Вишвас осушил водоем в штате Чхаттисгарх из‑за своего телефона, который упал в воду. Об этом сообщает NDTV.
Вишвас был на пикнике с друзьями, когда его смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra упал в воду плотины Херкатта. По словам чиновника, телефон упал в переливные баки с «непригодной для использования» водой. Местные жители двое суток пытались выловить устройство, но все безуспешно, и тогда его владелец привез к плотине два дизельных насоса.
За трое суток Вишвас и местные жители выкачали 2,1 млн литров воды, которыми можно оросить 1500 акров сельскохозяйственных угодий. Работу по вылавливанию смартфона остановил чиновник из департамента ирригации и водных ресурсов, которому стали поступать жалобы.
Сам Вишвас рассказал, что выкачать воду ему на словах разрешил чиновник местного департамента водных ресурсов, но только не больше трех-четырех футов воды. Тот же журналистам сказал, что разрешил сливать воду на глубину до пяти футов (примерно 1,5 метра), но было выкачано больше. По итогу уровень воды в плотине снизился на шесть футов (около 1,8 метра). При этом летом глубина воды в ней превышает 10 футов, животные часто пьют из нее.
Телефон Samsung все же удалось выловить, но уже в нерабочем состоянии. Вишваса отстранили от работы после скандала.