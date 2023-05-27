«Фонтанка»: Гете-институт в Петербурге ушел на досрочные каникулы

В Гете-институте в Петербурге обучались порядка 36 человек в трех группах. Учебные заведения также есть в Москве и Новосибирске. После начала российской военной спецоперации на территории Украины организация прекратила сотрудничество с госучреждениями РФ и проведение публичных мероприятий в стране.