«Фонтанка»: Гете-институт в Петербурге ушел на досрочные каникулы

Гете-институт в Петербурге досрочно ушел на летний перерыв, сообщает «Фонтанка». Студентам об этом сообщили прямо на занятии 27 мая.
По словам студентки Татьяны, по плану курс должен был завершиться 17 июня, впереди было еще три занятия. «И вроде как экзамены проводить они тоже не будут, но сертификаты выдадут. Грустная история», — добавила она.
Студентов о закрытии института также уведомили официальными письмами. Институт пообещал дополнительно уведомить о работе осенью на сайте или в рассылке, оплату за несостоявшиеся занятия студентам вернут по заявлению, узнала «Фонтанка».
В Гете-институте в Петербурге обучались порядка 36 человек в трех группах. Учебные заведения также есть в Москве и Новосибирске. После начала российской военной спецоперации на территории Украины организация прекратила сотрудничество с госучреждениями РФ и проведение публичных мероприятий в стране.
27 мая AP News передал заявление МИД Германии о том, что РФ намеревается выслать из страны немецких дипломатов, преподавателей и работников культурных учреждений. Начаться это должно в июне.
В конце марта счета Гете-института в РФ заблокировали. Российские власти сделали это в ответ на блокировку счетов и деятельности Русского дома в Берлине, подпавшего под санкции.