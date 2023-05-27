«Подземелья и драконы» провалились в прокате

«Подземелья и драконы: Честь среди воров» в мировом прокате заработал 207,5 млн долларов — 93 млн в США и 114,5 млн в остальном мире. Бюджет фильма без учета продвижения составлял 150 млн.
Издание Comicbook Movie полагает, что продолжение «Подземелья и драконов» не появится. При этом разработка сериала «D&D» продолжается.
Несмотря на не оправдавший прокат «Честь среди воров», отзывы критиков о фильме были в основном положительные.
«Честь среди воров» основан на игре Dungeons & Dragons. Сюжет рассказывает про группу воров, пытающихся защитить мир от коварных злых сил. Среди них оказывается бард в исполнении Криса Пайна («Звездный путь») и паладин, которого сыграл Реже-Жан Пейдж («Бриджертоны»), а также варвар (Мишель Родригес), друид (София Лиллис), чародей (Джастис Смит) и плут (Хью Грант).
Dungeons & Dragons — ролевая игра, в которой люди, эльфы, орки и другие фантастические существа участвуют в кампаниях, войнах и поисках сокровищ. Игру контролирует ведущий, которого называют мастером подземелья. Dungeons & Dragons появилась 46 лет назад, на сегодняшний день в нее играют более 50 млн человек.