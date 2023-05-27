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Путин учредил орден Гагарина за заслуги в сфере космоса

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:35

Владимир Путин учредил новую государственную награду — орден Гагарина, следует из указа на сайте Кремля. Его будут вручать за заслуги в сфере космоса.

Согласно документу, орденом будут награждаться сотрудники космической отрасли за заслуги в области пилотируемых космических полетов, в реализации государственной политики в области космической деятельности или за заслуги в создании и внедрении новых технологий в ракетно-космической отрасли.

Орденом Гагарина также могут наградить иностранцев за «эффективное участие в международном сотрудничестве с РФ в области исследования и использования космического пространства».

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