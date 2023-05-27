Патриарх Кирилл запретил в служении главу совета РПЦ по искусству из‑за передачи «Троицы»

Ранее Калинин говорил, что у него есть ряд вопросов к подготовке перевозки и размещению иконы в Троицком соборе. По его мнению, нужно создать «специальную защитную капсулу, в которой может быть инертный газ, где „Троица“ будет прекрасно себя чувствовать, где не будет опасности повреждений, грибков, перепадов температуры и влажности».