Патриарх Кирилл запретил в служении главу совета РПЦ по искусству из‑за передачи «Троицы»

Патриарх Кирилл отстранил от должностей и запретил в священнослужении протоиерея Леонида Калинина «в связи с воспрепятствованием принесению в кафедральный соборный храм Христа Спасителя» иконы «Святая Троица». Об этом сообщается на сайте РПЦ.
Калинин также занимал должности председателя экспертного совета РПЦ по церковному искусству и реставрации и епархиального древлехранителя Московской епархии и от послушания члена Патриаршего совета по культуре. От них его тоже освободили.
В разговоре с ТАСС Калинин сказал, что, «видимо, совершил какую‑то ошибку». «Если такое решение было принято — значит, оно продумано. Поэтому я принимаю спокойно и прошу молитв всех, кто меня любит и знает. Я всегда стараюсь поступать, как могу, может быть, я ошибаюсь», — заявил он.
Ранее Калинин говорил, что у него есть ряд вопросов к подготовке перевозки и размещению иконы в Троицком соборе. По его мнению, нужно создать «специальную защитную капсулу, в которой может быть инертный газ, где „Троица“ будет прекрасно себя чувствовать, где не будет опасности повреждений, грибков, перепадов температуры и влажности».
Калинин подчеркивал, что все эти вопросы решаемые в рамках не конфликта музейного сообщества и церкви, а сотрудничества.
Накануне Минкультуры сообщило о решении выставить «Троицу» в храме Христа Спасителя 4 июня. Она появится там на две недели, а затем ее ждет «плановый процесс реставрации и консервации».
Несколько дней назад специалисты из Третьяковской галереи пришли к выводу, что «Троицу» нельзя вывозить из музея. Причиной реставраторы назвали ее «сложное и нестабильное состояние, а также непредсказуемость продолжающегося процесса негативных изменений».