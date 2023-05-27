Рэп-артистку Alizade задержали в Турции за пропаганду наркотиков в клипе

Рэп-артистку Асю Ализаде задержала турецкая полиция, передает газета Milliyet. СМИ пишут о возможной депортации, представители музыкантки ее высылку отрицают.
Причиной задержания стала пропаганда наркотиков в песнях. В рамках расследования сотрудники отдела по борьбе с наркопреступлениями управления полиции Стамбула изучили клипы Аси Ализаде.
В ходе расследования было установлено, что Ализаде использовала фразу «мои лёгкие like cannabis» на английском языке, а также «заколка в волосах, кока у меня в носу» в музыкальном клипе на песню «Estafurla».
После проведения следственных действий полиция получила ордер на арест и задержала артистку в ее доме в районе Стамбула Аташехир. Сообщается, что ее направили в центр депортации.
Видео ее задержания опубликовало информационное агентство Demirören. Команда певицы говорит, что Alizade дала показания в суде, а прокуратура не стала предъявлять обвинение. При этом, по словам ее представителя, певица проведет 48 часов под стражей как иностранный гражданин, но депортирована не будет.
Первую популярность Ализаде набрала в России совместными треками c Big Baby Tape «Трэп-медали» и «Gucci». Здесь она выпустила дебютный релиз «Molly Mo Music», а также публично конфликтовала с Ромой Мальбэком и блогером Сэмом Адегбие.
После начала военной операции артистка покинула Россию и перезапустила карьеру в Турции. У ее самого популярного видео «Abnormal» сейчас 10 млн просмотров на YouTube, а на Spotify ее песни за месяц ее послушали 2,7 млн пользователей. Ее песню «24/7» с местным артистом Bege можно найти на 7 строчке турецкого чарта Apple Music и на 2 строчке чарта Spotify.