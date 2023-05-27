Рэп-артистку Alizade задержали в Турции за пропаганду наркотиков в клипе

После начала военной операции артистка покинула Россию и перезапустила карьеру в Турции. У ее самого популярного видео «Abnormal» сейчас 10 млн просмотров на YouTube, а на Spotify ее песни за месяц ее послушали 2,7 млн пользователей. Ее песню «24/7» с местным артистом Bege можно найти на 7 строчке турецкого чарта Apple Music и на 2 строчке чарта Spotify.