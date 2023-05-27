Смартфоны и аксессуары OnePlus поступят в официальную продажу в России

Техника OnePlus будет продаваться в России официально. Соглашение о дистрибуции с китайским производителем заключил дистрибьютор электроники diHouse, заметили в издании «Код Дурова».
Согласно пресс-релизу компании, она начнет поставлять в страну смартфоны и наушники OnePlus. Среди представленных ею моделей будут OnePlus 11, OnePlus 10T, Nord N20 SE, OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, а также наушники OnePlus Buds Pro 2, OnePlus Buds Z2, OnePlus Nord Buds 2, OnePlus Bullets Wireless Z2.
Стоимость устройств дистрибьютор пока не называет. Также неизвестна дата начала поставок, но diHouse обещает сделать их доступными для заказа в «ближайшее время».
Ранее девайсы OnePlus не продавались в России официально, но их можно было найти на полках у независимых ретейлеров. В феврале этого года пользователи китайских версий этих смартфонов жаловались на блокировку звонков вне Китая. Это коснулось потребителей из России, Италии, Индии и Бразилии. Чтобы вернуть себе все функции устройств, им пришлось обратиться в сервисные центры, в России таким стала компания TeleMix.