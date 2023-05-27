Смартфоны и аксессуары OnePlus поступят в официальную продажу в России

Ранее девайсы OnePlus не продавались в России официально, но их можно было найти на полках у независимых ретейлеров. В феврале этого года пользователи китайских версий этих смартфонов жаловались на блокировку звонков вне Китая. Это коснулось потребителей из России, Италии, Индии и Бразилии. Чтобы вернуть себе все функции устройств, им пришлось обратиться в сервисные центры, в России таким стала компания TeleMix.