В Липецкой области ввели запрет на беспилотники и пиротехнику, в том числе салюты. Об этом рассказал губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.
По его словам, «целесообразность таких мер поддержали все участники сегодняшнего заседания регионального оперштаба, большинство из которых — руководители правоохранительных ведомств».
Исключения сделают только для беспилотников госслужб и силовых структур, которые обеспечивают безопасность. При этом исключений на пиротехнику не будет ни для кого.
«Когда из соседних областей постоянно приходят тревожные новости, то взрывы салютов скорее нервируют. Думаю, все понимают, что так надёжнее и спокойнее», — сказал Артамонов.
Он добавил, что контроль за соблюдением правил по использованию дронов в области усилят. « Что касается салютов, то скоро они обязательно будут — самые красивые вместе с нашей победой», — отметил губернатор.
Ранее запрета на использование беспилотников ввели и в других регионах страны, в том числе на границах с Украиной. В частности, дроны попали под запрет в Курской области.