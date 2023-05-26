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Житель Перми подаст в суд на Минобороны из‑за баннера с литерой Z

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:06

Житель Перми Денис Галицкий подст в суд на Министерство обороны РФ из‑за баннера на здании Дома офицеров с изображением литеры Z. Об этом сообщил портал «Рифей».

По информации СМИ, Галицкий счел использование латинской буквы нарушением законодательства о русском языке. Мужчина обратился в Минобороны за объяснениями.

В ведомстве заявили, что «буквы Z и V стали символом освобождения Украины от неонацистов». По словам представителей министерства, «люди размещают их в знак поддержки денацификации и демилитаризации Украины».

Этот ответ не удовлетворил Галицкого. Общественник посчитал, что в ведомстве не поняли его обращения. Теперь мужчина намерен в суде выяснять, почему в центре Перми используют иностранные буквы на баннерах.

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Минобороны России
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Денис Галицкий
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