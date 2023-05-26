Житель Перми подаст в суд на Минобороны из‑за баннера с литерой Z

Житель Перми Денис Галицкий подст в суд на Министерство обороны РФ из‑за баннера на здании Дома офицеров с изображением литеры Z. Об этом сообщил портал «Рифей».
По информации СМИ, Галицкий счел использование латинской буквы нарушением законодательства о русском языке. Мужчина обратился в Минобороны за объяснениями.
В ведомстве заявили, что «буквы Z и V стали символом освобождения Украины от неонацистов». По словам представителей министерства, «люди размещают их в знак поддержки денацификации и демилитаризации Украины».
Этот ответ не удовлетворил Галицкого. Общественник посчитал, что в ведомстве не поняли его обращения. Теперь мужчина намерен в суде выяснять, почему в центре Перми используют иностранные буквы на баннерах.