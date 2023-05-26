Реклама
Новости

Фонд «Арифметика добра» запускает акцию в поддержку подростков-сирот

Семён Гудошников
Сегодня в 22:22

Благотворительный фонд «Арифметика добра» запустил акцию «Время помогать» в помощь подросткам-сиротам возрастом от 12 до 18 лет. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Цель акции — напомнить, с какими проблемами сталкиваются подростки с опытом сиротства, и собрать средства на их поддержку. Сделать пожертвование можно здесь.

В фонде отмечают, что 60% воспитанников детских домов старше 12-ти, однако потенциальные родители обычно забирают в семьи малышей. При этом подростам особенно нужны родители — ведь в этом возрасте человек сталкивается с непростыми переменами.

1 июня, в Международный день защиты детей, «Арифметика доба» будет рассказывать в своих соцсетях, почему подростки — тоже дети и нуждаются в поддержке взрослых 365 дней в году. Посты будут появляться с 12 до 18 часов.

Фонд «Арифметика добра» с 2014 года занимается семейным устройством подростков-сирот и комплексной поддержкой приемных семей. За четыре года реализации программы «Содействие семейному устройству» 77 детей нашли семью по модели адресного подбора, отметила директор фонда Наиля Новожилова.

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»