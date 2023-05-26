Фонд «Арифметика добра» запускает акцию в поддержку подростков-сирот

Благотворительный фонд «Арифметика добра» запустил акцию «Время помогать» в помощь подросткам-сиротам возрастом от 12 до 18 лет. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.
Цель акции — напомнить, с какими проблемами сталкиваются подростки с опытом сиротства, и собрать средства на их поддержку. Сделать пожертвование можно здесь.
В фонде отмечают, что 60% воспитанников детских домов старше 12-ти, однако потенциальные родители обычно забирают в семьи малышей. При этом подростам особенно нужны родители — ведь в этом возрасте человек сталкивается с непростыми переменами.
1 июня, в Международный день защиты детей, «Арифметика доба» будет рассказывать в своих соцсетях, почему подростки — тоже дети и нуждаются в поддержке взрослых 365 дней в году. Посты будут появляться с 12 до 18 часов.
Фонд «Арифметика добра» с 2014 года занимается семейным устройством подростков-сирот и комплексной поддержкой приемных семей. За четыре года реализации программы «Содействие семейному устройству» 77 детей нашли семью по модели адресного подбора, отметила директор фонда Наиля Новожилова.