«Коммерсант»: Microsoft отключил сотрудников Ozon от своих сервисов

Сотрудники маркетплейса Ozon лишились доступа к сервисам Microsoft, в том числе Outlook, Word, Excel и Team. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на анонимный источник.
По его словам, коллектив онлайн-магазина перешел на бесплатные аналоги, такие как Google Meet, Zoom и Telegram. По мнению собеседника издания, Microsoft отключил компанию от своих продуктов из‑за «закупленных обходным путем» лицензий.
«В основном вся проблема сейчас крутится вокруг почты, на которой хранилась почти вся информация. Все сломалось, и починить это нельзя, только перенести на локальные серверы, чем программисты сейчас и заняты», — рассказал инсайдер.
В Ozon подтвердили, что столкнулись с техническими проблемами, связанными с работой сервисов Microsoft. Однако заявили, что «доступ к ключевым сервисам уже восстановлен, значительного влияния на работу сотрудников нет».
Представитель компании сообщил, что сотрудники используют для внутреннего общения программное обеспечение, не имеющее отношения к Microsoft. Коммуникации с продавцами, покупателями и партнерами проблемы тоже не коснулись.
«Наши ключевые операционные IT-системы — управление складами, управление продажами для продавцов — разработаны внутри командой разработчиков Ozon и работают бесперебойно», — сказали в маркетплейсе.
Также там заявили, что в Ozon используют ПО, приобретенное по лицензии у официального дистрибьютора. «Мы разбираемся в причинах произошедшего», — добавили в компании.