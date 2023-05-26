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Пятой части «Джона Уика» — быть. Картина уже в разработке

Семён Гудошников
Сегодня в 20:58

Председатель Lionsgate Джо Дрейк подтвердил, что серия «Джон Уик» не закончится на четвертом фильме. Пятая часть находится на раннем этапе разработки, сказал он в разговоре с Total Film.

По словам Дрейка, сейчас в разработке находятся три спин-оффа «Джона Уика». Кроме пятой части это отдельный фильм «Балерина» и сериал по вселенной. «Таким образом мы создаем мир, где все проекты будут органично вплетены в общую историю. И к выходу пятого фильма все будет собрано воедино», — пояснил председатель студии.

Он отметил, что создатели теперь «двигаются по франшизе» не только в пространстве AAA-игр, но и смотрят на регулярность выхода спин-оффов — сериалы тоже развивают эту вселенную, чтобы частота франшизы была устойчивой.

«Джон Уик-4» вышел в мировой прокат в марте этого года. К 20-м числам мая картина успела заработать 425,3 млн долларов, став самым прибыльным фильмом серии.

В фильме главный герой в исполнении Киану Ривза решает одержать победу над Правлением кланов и даже находит способ выполнить задуманное. Но для этого ему необходимо сразиться с новым антагонистом франшизы и своим бывшим другом Кейном.

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