По словам Дрейка, сейчас в разработке находятся три спин-оффа «Джона Уика». Кроме пятой части это отдельный фильм «Балерина» и сериал по вселенной. «Таким образом мы создаем мир, где все проекты будут органично вплетены в общую историю. И к выходу пятого фильма все будет собрано воедино», — пояснил председатель студии.