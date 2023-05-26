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В Петербурге электросамокат взорвался во время поездки

Семён Гудошников
Сегодня в 19:43

45-летний петербуржец ехал вечером 25 мая на электросамокате, когда под ним неожиданно взорвалась батарея. Об этом сообщает «Мойка78».

Мужчина спрыгнул с взорвавшегося транспортного средства, а затем вызвал скорую. Его госпитализировали в шоковом состоянии в ожоговую реанимацию. Медики диагностировали ему ожог 20% задних поверхностей бедер и поясницы.

Специалисты в разговоре с «Фонтанкой» предположили, что мужчина ехал на кастомизированном самокате с усиленной батареей или другими изменениями, внесенными в заводскую модель пользователем или продавцом.

Правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.

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