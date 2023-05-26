У главы ЦИК Эллы Памфиловой пропал голос

Первой о болезни председательницы Центризбиркома сообщила Baza. Телеграм-канал утверждал, что Памфилова 24 мая была экстренно доставлена в одну из московских больниц. За два дня до этого она обращалась к врачам с сильной болью в горле, но назначенное лечение не помогло, и было принято решение о госпитализации, пишет Baza.