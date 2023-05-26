У главы ЦИК Эллы Памфиловой пропал голос

У Эллы Памфиловой диагностировали острый ларинготрахеит (воспаление гортани и трахеи), у нее пропадал голос, и сейчас она еще не очень хорошо разговаривает. Об этом глава ЦИК рассказала ТАСС, РИА «Новости» и «Интерфаксу».
Первой о болезни председательницы Центризбиркома сообщила Baza. Телеграм-канал утверждал, что Памфилова 24 мая была экстренно доставлена в одну из московских больниц. За два дня до этого она обращалась к врачам с сильной болью в горле, но назначенное лечение не помогло, и было принято решение о госпитализации, пишет Baza.
В разговоре с информагентствами Памфилова не подтвердила и не опровергла информацию о госпитализации. Она лишь сказала, что «уже пролечилась», чувствует себя нормально и в понедельник вновь будет на работе.
Глава ЦИК также заявила, что не знает, откуда в СМИ появилась информация о ее срочной госпитализации.
Памфилова возглавила Центральную избирательную комиссию в марте 2016 года. Пол ее руководством дважды проходили выборы в Госдуму — в 2016-м и 2021-м, президентские выборы в 2018-м и плебисцит по изменению Конституции в 2020 году.
При Памфиловой в России началось активное внедрение электронного голосования. Проголосовать дистанционно можно будет и на выборах президента в 2024 году, но только в тех регионах, где такой метод был опробован, отмечала председательница Центризбиркома.