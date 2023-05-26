10 и 11 июня на Новой сцене Александринского театра в Петербурге пройдет второй микрофестиваль нового подхода к музыкальной коммуникации «Суть музыки». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.
Фестиваль будет состоять из двух частей — образовательной и концертной. Образовательная будет включать в себя лекции, паблик-токи и панельную дискуссию. Среди спикеров — генеральный продюсер Новой сцены Александр Малич, генеральный директор Союза композиторов России Карина Абрамян, блогер и ведущая концертов Московской филармонии Мария Холкина, директор частной филармонии «Триумф» в Перми Мария Зуева. Вход на все лекции бесплатный, для тех, кто не сможет присутствовать, будет доступна трансляция.
Программа рассчитана на музыковедов, музыкальных журналистов, музыкальных менеджеров и всех, кто популяризирует академическую музыку.
В собственно музыкальной части намечены два концерта академической музыки. 10 июня вокальный ансамбль musicAeterna4 впервые исполнит программу «Come again, sweet love». В нее вошли обработки традиционных старинных мелодий анонимных авторов Средневековья, а также произведения Орландо Лассо, Гийома дe Машо и Джона Доуленда. Билеты продаются на «Афише».
На следующий день консорт Gamajun сыграет «Камерный концерт». С Новой сцены Александринки прозвучат инструментальные произведения Пауля Хиндемита, Ференца Листа, Джона Кейджа, Дъёрдя Лигети, Симеона Тен Хольта и Стива Райха. Билеты тут.