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В Петербурге пройдет фестиваль «Суть музыки» — с концертами musicAeterna4 и консорта Gamajun

Семён Гудошников
Сегодня в 17:24

10 и 11 июня на Новой сцене Александринского театра в Петербурге пройдет второй микрофестиваль нового подхода к музыкальной коммуникации «Суть музыки». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Фестиваль будет состоять из двух частей — образовательной и концертной. Образовательная будет включать в себя лекции, паблик-токи и панельную дискуссию. Среди спикеров — генеральный продюсер Новой сцены Александр Малич, генеральный директор Союза композиторов России Карина Абрамян, блогер и ведущая концертов Московской филармонии Мария Холкина, директор частной филармонии «Триумф» в Перми Мария Зуева. Вход на все лекции бесплатный, для тех, кто не сможет присутствовать, будет доступна трансляция.

Программа рассчитана на музыковедов, музыкальных журналистов, музыкальных менеджеров и всех, кто популяризирует академическую музыку.

В собственно музыкальной части намечены два концерта академической музыки. 10 июня вокальный ансамбль musicAeterna4 впервые исполнит программу «Come again, sweet love». В нее вошли обработки традиционных старинных мелодий анонимных авторов Средневековья, а также произведения Орландо Лассо, Гийома дe Машо и Джона Доуленда. Билеты продаются на «Афише».

На следующий день консорт Gamajun сыграет «Камерный концерт». С Новой сцены Александринки прозвучат инструментальные произведения Пауля Хиндемита, Ференца Листа, Джона Кейджа, Дъёрдя Лигети, Симеона Тен Хольта и Стива Райха. Билеты тут.

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Александр МаличКарина АбрамянМария ХолкинаПауль ХиндемитФеренц ЛистСтив Райх
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