Фестиваль будет состоять из двух частей — образовательной и концертной. Образовательная будет включать в себя лекции, паблик-токи и панельную дискуссию. Среди спикеров — генеральный продюсер Новой сцены Александр Малич, генеральный директор Союза композиторов России Карина Абрамян, блогер и ведущая концертов Московской филармонии Мария Холкина, директор частной филармонии «Триумф» в Перми Мария Зуева. Вход на все лекции бесплатный, для тех, кто не сможет присутствовать, будет доступна трансляция.