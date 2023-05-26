Умер московский стрит-арт-художник Zoom, работы которого вы точно видели

24 мая не стало московского уличного художника Zoom. Об этом сообщил в инстаграме* актер Павел Кабанов. Сообщение о смерти Zoom также появилось в телеграм-канале «Состоявшиеся художники обсуждают хорошее искусство».
Причины смерти не уточняются. Настоящее имя и возраст артиста также остались в тайне.
Свою первую работу Zoom сделал в июле 2015 года, нарисовав в одном из московских дворов Винсента и Джулса из «Криминального чтива», которые держат селфи-палки вместо пистолетов. «До этого я никогда не занимался уличным искусством. Что я только в жизни не делал — и в банке работал, и свое дело имел. Но у меня все время было ощущение, что я шел в темноте, держась за тоненькую ниточку и не зная, куда она меня выведет», — говорил художник в 2016 году в интервью «Афише Daily» (это одно из немногих его интервью).
Среди известных работ Zoom — Василий Шукшин на Садовнической, «щипок» на улице Щипок, «ядерная репка» на Херсонской улице в Петербурге и «Я винчу Москву».
В своих зарисовках Zoom зачастую обращается к острым социальным проблемам — насилию силовиков, влиянию пропаганды, разрушениям войны, загрязнению природы, положению мигрантов. Другая особенность его творчества — использование героев популярных фильмов и сериалов.
Хоть большинство граффити художника оказываются закрашенными в считанные часы, некоторые до сих пор можно увидеть в столице — к примеру, Олега Янковского во 2-м Щипковском переулке и Юрия Богатырева на территории бывшего ликеро-водочного завода «Кристалл».
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