Умер московский стрит-арт-художник Zoom, работы которого вы точно видели

Свою первую работу Zoom сделал в июле 2015 года, нарисовав в одном из московских дворов Винсента и Джулса из «Криминального чтива», которые держат селфи-палки вместо пистолетов. «До этого я никогда не занимался уличным искусством. Что я только в жизни не делал — и в банке работал, и свое дело имел. Но у меня все время было ощущение, что я шел в темноте, держась за тоненькую ниточку и не зная, куда она меня выведет», — говорил художник в 2016 году в интервью «Афише Daily» (это одно из немногих его интервью).