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Умер московский стрит-арт-художник Zoom, работы которого вы точно видели

Семён Гудошников
Сегодня в 16:28

24 мая не стало московского уличного художника Zoom. Об этом сообщил в инстаграме* актер Павел Кабанов. Сообщение о смерти Zoom также появилось в телеграм-канале «Состоявшиеся художники обсуждают хорошее искусство».

Причины смерти не уточняются. Настоящее имя и возраст артиста также остались в тайне.

Свою первую работу Zoom сделал в июле 2015 года, нарисовав в одном из московских дворов Винсента и Джулса из «Криминального чтива», которые держат селфи-палки вместо пистолетов. «До этого я никогда не занимался уличным искусством. Что я только в жизни не делал — и в банке работал, и свое дело имел. Но у меня все время было ощущение, что я шел в темноте, держась за тоненькую ниточку и не зная, куда она меня выведет», — говорил художник в 2016 году в интервью «Афише Daily» (это одно из немногих его интервью).

«Селфи». Первая работа Zoom

Среди известных работ Zoom — Василий Шукшин на Садовнической, «щипок» на улице Щипок, «ядерная репка» на Херсонской улице в Петербурге и «Я винчу Москву».

© Из соцсетей Zoom
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© Из соцсетей Zoom
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© Из соцсетей Zoom
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© Из соцсетей Zoom
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В своих зарисовках Zoom зачастую обращается к острым социальным проблемам — насилию силовиков, влиянию пропаганды, разрушениям войны, загрязнению природы, положению мигрантов. Другая особенность его творчества — использование героев популярных фильмов и сериалов.

© Из соцсетей Zoom
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© Из соцсетей Zoom
2 из 6
© Из соцсетей Zoom
3 из 6
© Из соцсетей Zoom
4 из 6
© Из соцсетей Zoom
5 из 6
© Из соцсетей Zoom
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Хоть большинство граффити художника оказываются закрашенными в считанные часы, некоторые до сих пор можно увидеть в столице — к примеру, Олега Янковского во 2-м Щипковском переулке и Юрия Богатырева на территории бывшего ликеро-водочного завода «Кристалл».

© Из соцсетей Zoom
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© Из соцсетей Zoom
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*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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САО Кристалл
люди
Павел КабановВасилий ШукшинОлег ЯнковскийЮрий Богатырев
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