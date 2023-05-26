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Youtube откажется от формата сторис с 26 июня

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:46

YouTube принял решение отказаться от формата сторис (временных публикаций) с 26 июня. Об этом говорится в заявлении Google.

«Срок действия историй, которые уже были опубликованы на эту дату [26 июня], истечет через 7 дней после того, как они были первоначально опубликованы», — подчеркивают в компании.

Такое решение Google объяснила анонсами новых функций «как для шортсов (формата, ставшего популярным после появления TikTok), так и для постов в сообществах». Для увеличения аудитории и укрепление связи с ней в шортсах уже появились опросы, викторины, а также фильтры и стикеры.

Ранее стало известно, что Google будет удалять учетные записи, которыми не пользовались в течение двух лет. Согласно внутреннему исследованию, такие аккаунты в десять раз больше подвержены взлому, чем активные.

Чтобы снизить риск взлома, компания также решила удалять и содержимое таких учетных записей, включая контент в рабочей области Google (Gmail, Docs, Drive, Meet, Calendar), YouTube и Google Photos.

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