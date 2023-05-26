Youtube откажется от формата сторис с 26 июня

Такое решение Google объяснила анонсами новых функций «как для шортсов (формата, ставшего популярным после появления TikTok), так и для постов в сообществах». Для увеличения аудитории и укрепление связи с ней в шортсах уже появились опросы, викторины, а также фильтры и стикеры.