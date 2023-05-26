Youtube откажется от формата сторис с 26 июня

«Срок действия историй, которые уже были опубликованы на эту дату [26 июня], истечет через 7 дней после того, как они были первоначально опубликованы», — подчеркивают в компании.
Такое решение Google объяснила анонсами новых функций «как для шортсов (формата, ставшего популярным после появления TikTok), так и для постов в сообществах». Для увеличения аудитории и укрепление связи с ней в шортсах уже появились опросы, викторины, а также фильтры и стикеры.
Ранее стало известно, что Google будет удалять учетные записи, которыми не пользовались в течение двух лет. Согласно внутреннему исследованию, такие аккаунты в десять раз больше подвержены взлому, чем активные.
Чтобы снизить риск взлома, компания также решила удалять и содержимое таких учетных записей, включая контент в рабочей области Google (Gmail, Docs, Drive, Meet, Calendar), YouTube и Google Photos.