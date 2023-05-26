В «Пионере» пройдет спецпоказ мелодрамы «Меньшее зло» с Виктором Добронравовым в главной роли

31 мая в кинотеатре «Пионер» режиссер Виктор Шамиров представит свою последнюю работу — мелодраму «Меньшее зло». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
Сюжет картины рассказывает о Вике и Максиме, чьи отношения потеряли страсть. Пытаясь вернуть все на свои места, Максим решает завести ребенка, но, к сожалению, он бесплоден. Тогда он рассказывает о своих проблемах Павлу, бывшему любовнику его жены. Подруга Павла Алиса предлагает ему стать донором спермы, но после этого мужчина должен исчезнуть из жизни семьи.
В «Меньшем зле» автор и режиссер фильмов «Упражнения в прекрасном» и «Со мною вот что происходит» погружает зрителя в остроумную и ироничную историю о воссоединении друзей юности, поднимая философский вопрос — реально ли светлое будущее после ярко прожитой юности.
Встречу с Шамировым проведут куратор спецпоказов «Пионера» Виктор Прокофьев и сценаристка Настя Амаликова. Узнать подробнее и приобрести билеты на показ можно на «Афише».