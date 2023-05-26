В «Пионере» пройдет спецпоказ мелодрамы «Меньшее зло» с Виктором Добронравовым в главной роли

Сюжет картины рассказывает о Вике и Максиме, чьи отношения потеряли страсть. Пытаясь вернуть все на свои места, Максим решает завести ребенка, но, к сожалению, он бесплоден. Тогда он рассказывает о своих проблемах Павлу, бывшему любовнику его жены. Подруга Павла Алиса предлагает ему стать донором спермы, но после этого мужчина должен исчезнуть из жизни семьи.