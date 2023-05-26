Минкульт: «Троицу» Рублева выставят в храме Христа Спасителя на две недели

Икона «Троица» Андрея Рублева будет выставлена в храме Христа Спасителя 4 июня, на праздник Троицы. Об этом сообщили в Минкультуры, пишет РБК.
В храме икона будет выставлена на две недели, а затем ее ждет «плановый процесс реставрации и консервации силами ведущих специалистов». В Минкульте пообещали обеспечить сохранность иконы во время перевозки и пребывания в храме всеми необходимыми средствами.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ранее сказал, что схема переноса «Троицы» в храм Христа Спасителя к 4 июня уже согласована. Он говорил, что решение о реставрации будет приниматься уже после передачи образа в ХХС.
Несколько дней назад специалисты из Третьяковской галереи пришли к выводу, что «Троицу» нельзя вывозить из музея. Причиной реставраторы назвали ее «сложное и нестабильное состояние, а также непредсказуемость продолжающегося процесса негативных изменений».
Икона «Святая Троица» считается главным произведением Андрея Рублева. Она была создана иконописцем в период между 1422-м и 1427-м годами для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря.
В 1929 году советские власти передали «Троицу» из лавры в Третьяковскую галерею, где она хранилась до настоящего момента. Икона покидала стены музея лишь дважды — во время эвакуации в Великую Отечественную войну и в июле 2022 года, когда ее привозили в Свято-Троицкую Сергиеву лавру по случаю 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского и основания Троицкого собора лавры.
Демонстрация «Троицы» в лавре, по мнению специалистов Третьяковки, привела к тяжелым последствиям для иконы. «Произошла расконсервация памятника, что объективно подтверждается результатами мониторинга состояния его сохранности», — поясняют они.
16 мая президент России Владимир Путин распорядился передать «Троицу» Андрея Рублева в собственность Русской православной церкви. Планировалось, что в течение года икона будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем займет историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.