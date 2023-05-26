Okko открыл штаб волонтеров в «Кидзании»

«Быть волонтером — это не профессия, а настоящее призвание — помогать тем, кто попал в беду. Мы хотим, чтобы дети тоже почувствовали себя героями, а также знали наизусть не только стихи из школьной программы, но и правила, которые смогут спасти им жизнь», — подчеркнул директор по маркетингу Okko Сергей Костров.