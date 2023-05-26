Okko открыл штаб волонтеров в «Кидзании»

Okko открыл штаб волонтеров в детском парке игрового обучения «Кидзания», расположенном в столичном ТЦ «Авиапарк». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
Штаб открылся накануне Международного дня пропавших детей и будет работать в течение месяца. Событие призвано привлечь внимание общества к проблеме.
По статистике, ежегодно в России пропадает около 180 тыс. людей, из них 40 тыс. — дети. Штаб Okko поможет гостям обучиться основам волонтерства: дети в формате игры попробуют отыскать хранителя «Кидзании» Бибопа, а также узнают, как самим не потеряться в реальной жизни.
«Быть волонтером — это не профессия, а настоящее призвание — помогать тем, кто попал в беду. Мы хотим, чтобы дети тоже почувствовали себя героями, а также знали наизусть не только стихи из школьной программы, но и правила, которые смогут спасти им жизнь», — подчеркнул директор по маркетингу Okko Сергей Костров.
Открытие штаба перекликается с тематикой нового сериала онлайн-кинотеатра «Плейлист волонтера», премьера которого состоялась 18 мая. Сюжет проекта с Иваном Янковским в главной роли рассказывает историю битвы за человеческие жизни во время зарождения первых добровольческих поисковых отрядов в стране. В основу сериала лег одноименный тру-стори-роман участника поисково-спасательных работ Мршавко Штапича.