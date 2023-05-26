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В Госдуму внесли законопроект об обязательном участии школьников в общественно полезном труде

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:00

Депутаты во главе с председателем комитета по просвещению Ольгой Казаковой («Единая Россия») внесли в Госдуму законопроект об обязательном участии школьников в общественно полезном труде. Об этом пишут «Ведомости».

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что формирование правильного отношения к труду — это длительный процесс с отсроченным результатом «и этот процесс необходимо начинать в детстве».

Казакова в качестве примера полезной работы назвала высадку деревьев, цветов на пришкольной территории, участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятиям, помощь в библиотеке, музее и другое. По ее словам, вопросы соблюдения чистоты в образовательных организациях «не должны зависеть от желания или нежелания кого‑либо».

Авторы инициативы предлагают отменить норму о запрете привлечения к труду обучающихся без их согласия или согласия их родителей (часть 4 статьи 34 закона «Об образовании в Российской Федерации»). «Дети должны участвовать в поддержании порядка в своих образовательных учреждениях. Но подчеркну, что речь идет об общественно полезном труде с учетом возрастных и психофизических особенностей школьников», — подчеркнул один из авторов законопроекта Андрей Исаев.

Партнер юридической компании «Варшавский и партнеры» Михаил Герман выразил беспокойство, что если в законе «Об образовании» исчезнет норма о запрете на привлечение учеников к труду, то ряд предприимчивых должностных лиц начнут привлекать школьников к труду, прямо запрещенному действующим Трудовым кодексом. «Чтобы этого избежать, необходимо четко разграничить понятие „общественно полезный труд“ и трудовые отношения несовершеннолетних в принципе», — заявил юрист.

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ГосдумаЕдиная Россия
люди
Ольга КазаковаАндрей Исаев
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