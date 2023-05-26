В Госдуму внесли законопроект об обязательном участии школьников в общественно полезном труде

Авторы инициативы предлагают отменить норму о запрете привлечения к труду обучающихся без их согласия или согласия их родителей (часть 4 статьи 34 закона «Об образовании в Российской Федерации»). «Дети должны участвовать в поддержании порядка в своих образовательных учреждениях. Но подчеркну, что речь идет об общественно полезном труде с учетом возрастных и психофизических особенностей школьников», — подчеркнул один из авторов законопроекта Андрей Исаев.