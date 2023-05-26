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Идрис Эльба в трейлере «Захваченного рейса» от Apple TV

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:13

Apple TV выпустил трейлер сериала «Захваченный рейс». Первые две серии из семи выйдут на стриминге 28 июня.

Действие картины разворачивается в реальном времени на борту захваченного террористами самолета. Сюжет рассказывает о профессиональном переговорщике Сэме Нельсоне, которому для нейтрализации группы боевиков необходимо скоординироваться с другими пассажирами.

В главных ролях снялись Идрис Эльба, Арчи Панджаби, Кристина Адамс, Макс Бизли, Ив Майлс, Нил Маскелл, Кейт Филлипс, Джаспер Бриттон, Гарри Мичелл, Эйми Келли, Бен Майлс и Холли Эйрд.

В качестве режиссеров и сценаристов сериала выступили Джордж Кей («Люпен») и Джим Филд Смит («Криминал»). Помимо сценария и постановки, они выступают в качестве исполнительных продюсеров вместе с Эльбой, Джейми Лоренсоном и Хаканом Коусеттой («Медленные лошади», «Эссекский змей»).

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Идрис ЭльбаКристина АдамсМакс БизлиИв МайлсНил Маскелл
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