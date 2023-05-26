Идрис Эльба в трейлере «Захваченного рейса» от Apple TV

В качестве режиссеров и сценаристов сериала выступили Джордж Кей («Люпен») и Джим Филд Смит («Криминал»). Помимо сценария и постановки, они выступают в качестве исполнительных продюсеров вместе с Эльбой, Джейми Лоренсоном и Хаканом Коусеттой («Медленные лошади», «Эссекский змей»).