Дэвид Харбор и Джоди Комер сыграли в перезапуске хоррора Alone In The Dark

Актеры Дэвид Харбор («Очень странные дела») и Джоди Комер («Убивая Еву») сыграют главные роли в хоррор-игре Alone In The Dark, рассказал ее издатель THQ Nordic. Релиз перезапускающего франшизу проекта состоится 25 октября на PC, Xbox One S/X и Playstation 5.