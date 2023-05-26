Дэвид Харбор и Джоди Комер сыграли в перезапуске хоррора Alone In The Dark

Харбор и Комер сыграют частного детектива Эдварда Карнби и его клиента Эмили Хартвуд. Вдвоем герои приезжают в поместье Дерсето в поисках дяди Хартвуд. Однако им предстоит столкнуться с порождениями тьмы и зловещим Темным Человеком. При этом игроков ждут сразу две сюжетные кампании, демонстрирующие события с точки зрения детектива и беспокойной племянницы.