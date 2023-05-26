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Дэвид Харбор и Джоди Комер сыграли в перезапуске хоррора Alone In The Dark

Максим Саблин
Сегодня в 08:28

Актеры Дэвид Харбор («Очень странные дела») и Джоди Комер («Убивая Еву») сыграют главные роли в хоррор-игре Alone In The Dark, рассказал ее издатель THQ Nordic. Релиз перезапускающего франшизу проекта состоится 25 октября на PC, Xbox One S/X и Playstation 5.

Издатель представил актеров в трейлере, который одновременно знакомит поклонников олдскульной серии хорроров с новыми героями и демонстрирует ее геймплей. Ролик также комментируют разработчики из Pieces Interactive и говорят, что при создании видеоигры вдохновлялись классическими играми серии. Автором сценария выступил Микаэл Хедберг, известный по работе над SOMA и Amnesia.

Харбор и Комер сыграют частного детектива Эдварда Карнби и его клиента Эмили Хартвуд. Вдвоем герои приезжают в поместье Дерсето в поисках дяди Хартвуд. Однако им предстоит столкнуться с порождениями тьмы и зловещим Темным Человеком. При этом игроков ждут сразу две сюжетные кампании, демонстрирующие события с точки зрения детектива и беспокойной племянницы.

Сейчас уже доступна демо-версия игры, посвященная 11-летней девочке Грейс Сондерс.

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Джоди КомерДэвид Харбор
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