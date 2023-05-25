Баста, «Казускома», Lovanda: фестиваль «Стереолето» пройдет в Петербурге 10 и 11 июня

Музыкальный фестиваль «Стереолето» пройдет в Петербурге в 22-й раз с 10 по 11 июня. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
За два дня в «Севкабель Порту» пройдет более 30 концертов. Среди участников фестиваля будут Баста, Лев Лещенко, Zoloto, «Комсомольск», polnalyubvi, Тося Чайкина, «Наадя», «Казускома», «Копы в огне», Lovanda и другие артисты.
Они выступят на трех сценах. Помимо них, на площадке будут работать фуд-корт и маркет. Попасть на фестиваль можно по билетам — их ищите на «Афише».
Лайнап первого дня фестиваля составят Баста, Антоха МС, Альянс, турецкая группа Lalalar, «Казускома», израильская певица Shiran, «Комсомольск», «Копы в огне», «Дурной вкус», Lurmish, «Сова», Lovanda, PALC, Supruga, «Нежность на бумаге».
Во второй день «Стереолета» гости смогут послушать Льва Лещенко, Zoloto, Дельфина, Pyrokinesis, Владимира Кузьмина, polnalyubvi, Тосю Чайкину, Драгни, Kedr Livanskiy, DenDerty, «Наадю», Уриевского, Supruga, «Нашу Таню», Oligarkh, «Мытищи в огне», «Свидание», «Маяк» и Soltwine.