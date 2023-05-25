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Okko передал свои рекламные поверхности организации, помогающей в поиске пропавших людей

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:09

Онлайн-кинотеатр Okko в Международный день пропавших детей, который отмечают 25 мая, отдал все свои цифровые рекламные поверхности волонтерской организации, помогающей в поиске пропавших людей.

Благодаря этому в 16 городах России поисково-спасательные отряды смогут разместить информацию о своей деятельности на 500 площадках. Общий охват рекламы составит свыше 8 млн человек.

В компании надеются, что проект поможет привлечь внимание к поиску детей и подчеркнет важность личного участия в нем. В России ежегодно пропадает, согласно статистике, 40 тыс. несовершеннолетних и еще 140 тыс. взрослых.

Акция будет перекликаться с тематикой нового оригинального сериала Okko «Плейлист волонтера», премьера которого состоялась 18 мая. Восьмисерийная драма с Иваном Янковским и Милой Ершовой как раз рассказывает историю зарождения первых добровольческих поисковых отрядов в России.

«Планируя маркетинговую кампанию в поддержку нового оригинального сериала Okko „Плейлист волонтёра“, сильной драме о добровольцах и поисковых отрядах, мы решили, что было бы правильно рассказать миру о настоящих героях, история которых и легла в основу сериала», — рассказал директор по маркетингу Okko Сергей Костров.

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Иван Янковский
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