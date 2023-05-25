Okko передал свои рекламные поверхности организации, помогающей в поиске пропавших людей

«Планируя маркетинговую кампанию в поддержку нового оригинального сериала Okko „Плейлист волонтёра“, сильной драме о добровольцах и поисковых отрядах, мы решили, что было бы правильно рассказать миру о настоящих героях, история которых и легла в основу сериала», — рассказал директор по маркетингу Okko Сергей Костров.