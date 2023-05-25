Непалец Хари Будха Магар стал первым человеком с протезами ног, поднявшимся на Эверест

Уроженец Непала и ветеран британской армии Хари Будха Магар стал первым человеком с ампутированными ногами, которому удалось подняться на Эверест. Об этом сообщил The Washington Post.
43-ний мужчина увлекся скалолазанием и альпинизмом уже после того, как потерял ноги, наступив на взрывное устройство в Афганистане в 2010 году. Однако места покорить высочайшую вершину мира была у Будха Магара с юности.
Будха Магар поднялся на Эверест вместе с другими 11 людьми, возглавлял экспедицию сослуживец мужчины Кришна Тапа. Будха Магар и Тапа служили вместе в течение трех лет.
Они задумали вместе взойти на вершину Эвереста в 2016 году. С тех пор Будха Магар усердно тренировался. Но в 2017 году власти Непала запретили слепым людям и людям с протезами конечностей подниматься на высшую точку мира.
С помощью этой меры правительство страны пыталось уменьшить число смертельных случаев на горе. Однако запрет подвергли критике, и в 2018 году Верховный суд Непала отменил его.
Несмотря на сложные погодные условия, слякоть и непредсказуемый ветер, Будха Магару удалось исполнить свою мечту. Он достиг вершины 19 мая, после чего благополучно спустился с горы и воссоединился со своей семьей в Англии.
«Я хотел показать, что люди с ограниченными возможностями могут жить счастливой, успешной и значимой жизнью. Наша инвалидность может быть нашей слабостью, но мы можем делать множество разных вещей», — заявил альпинист.