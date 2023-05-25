За несколько недель до смерти Тина Тернер рассказала, какой бы она хотела, чтобы ее запомнили

8 апреля, за шесть недель до своей смерти американская певица Тина Тернер поделилась в интервью The Guardian, какой бы она хотела, чтобы ее запомнили. Первое, что она сказала, — это как королеву рок-н-ролла.
«[И еще] как женщину, которая показала другим женщинам, что можно стремиться к успеху на своих условиях», — дополнила Тернер свой ответ.
Интервьюер попросил Тернер назвать черту, которую она осуждала в других людях, на что она ответила: «Слишком много раз люди пытались принимать решения за меня. Предположение, что мне что‑то было нужно, было большой ошибкой!»
Певица также призналась, что «всегда была влюблена в Мика Джаггера» и любила время, проведенное в турне с The Rolling Stones.
Тина Тернер умерла 24 мая в возрасте 83 лет. Певицы не стало у себя дома в Кюснахте в Швейцарии. В течение нескольких последних лет она имела проблемы со здоровьем, в том числе рак кишечника, в 2017 году артистка перенесла пересадку почки.
«Афиша Daily» собрала в одном материале слова благодарности музыкантов, композиторов и политиков в адрес Тернер.