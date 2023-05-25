Рособрнадзор выдаст выпускникам на ЕГЭ по географии актуальные карты территории РФ

На картах мира в ЕГЭ по географии издание «Подъем» обнаружило, что ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области относятся к территории Украины. В Рособрнадзоре пообещали это исправить.
На официальном сайте ФИПИ уточняется, что «в заданиях КИМ представлены карты территории Российской Федерации в границах на 01.01.2022». «При проведении основного периода единого государственного экзамена в 2023 году участникам ЕГЭ по географии будут выдаваться актуальные карты территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.