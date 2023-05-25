Redanian Intelligence: Дольф Лундгрен снимется в новом спин-оффе «Ведьмака»

Американский актер шведского происхождения Дольф Лундгрен сыграет в новом спин-оффе сериала «Ведьмак». Об этом сообщил портал Redanian Intelligence.
Проект под кодовым названием «Riff Raff» (или «Крысы») в данный момент снимается в Южной Африке. Лундгрен, по словам источников, исполнил в сериале ключевую роль. Кого именно играет актер, не уточняется.
Новый сериал расскажет о группе подростков, ставших жертвами войны Нильфгаарда за завоевание континента. Их пути должны пересечься с Цири в финале третьего сезона «Ведьмака».
Спин-офф же поведает о событиях, которые предваряли сюжет основного сериала. Из него можно будет узнать об истории банды подростков. Цири появится в шоу только в эпизодической роли.
Центральными героями станут шестеро подростков-воров, которые задумали свое крупнейшее ограбление. По сюжету они собрались обокрасть самую опасную преступную группировку в королевстве.
Издание предполагает, что Лундгрену могла достаться роль злого наемника Лео Бонарта — лидера той самой опасной группировки, в противостояние с которой вступят молодые герои. Если это так, Лундгрен, скорее всего, появится и в «Ведьмаке».