Georgian Airways намерена запустить для россиян транзитные рейсы через Тбилиси

«Начнем с 15 июня. Посмотрим, как пойдет это дело. Но думаем, что будет достаточный спрос на этих маршрутах. Через Тбилиси будет удобнее и быстрее, чем на других направлениях», — сказал Гаиашвили. Он ожидает, что пассажирский поток между РФ и Грузией постепенно восстановится.