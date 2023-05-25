Georgian Airways намерена запустить для россиян транзитные рейсы через Тбилиси

Georgian Airways запустит для россиян транзитные рейсы через Тбилиси в страны Европы, сообщил RTVI основатель авиакомпании Тамаз Гаиашвили. В планах пять европейских городов — Милан, Париж, Вена, Ларнака и Салоники.
«Начнем с 15 июня. Посмотрим, как пойдет это дело. Но думаем, что будет достаточный спрос на этих маршрутах. Через Тбилиси будет удобнее и быстрее, чем на других направлениях», — сказал Гаиашвили. Он ожидает, что пассажирский поток между РФ и Грузией постепенно восстановится.
10 мая Владимир Путин подписал указ, снимающий запрет для российских авиакомпаний совершать перелеты в Грузию. Другим указом президент отменил с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии.
В российском МИДе заявляли, что эти решения «идут в русле нашего принципиального подхода о последовательном облегчении условий общения и контактов между гражданами России и Грузии, невзирая на отсутствие дипломатических отношений».
Западные страны напомнили властям Грузии о санкциях против российской авиаотрасли. Евросоюз призвал Тбилиси запретить полеты российских авиакомпаний, США не исключили ввода санкций против самой Грузии, если ее компании будут обслуживать российские самолеты. Замминистра экономики страны Мариам Квривишвили уверила, что ни одна авиакомпания, находящаяся под санкциями, не будет оперировать в Грузии.