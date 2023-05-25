16-летняя россиянка Мирра Андреева пробилась в основную сетку теннисного турнира «Ролан Гаррос»

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева попала в основную сетку престижного турнира «Ролан Гаррос», который проходит ежегодно в Париже и входит в число турниров Большого шлема. Об этом сообщила «Лента.ру».
Спортсменка успешно прошла квалификационный раунд, обыграв в финале колумбийскую теннисистку Осорио Серрано. Матч длился 1 час 59 минут и закончился со счетом 7:6 (10:8), 6:4.
С кем Андреевой предстоит сыграть в основной части турнира, пока неизвестно. Для россиянки «Ролан Гаррос» станет первым турниром Большого шлема, в котором ей удастся выступить в основной сетке.
В данный момент Мирра Андреева занимает 143-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. В апреле она стала самой юной спортсменкой, попавшей в четвертый круг турниров категории WTA 1000 после реформы 2009 года.