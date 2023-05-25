«Воплощение силы и страсти»: Бейонсе, Фли и Барак Обама о Тине Тернер

24 мая не стало Тины Тернер — невероятной артистки, проделавшей путь от собирания хлопка на Юге США до звания королевы рок-н-ролла. Слова благодарности — за песни, неиссякаемую энергию и жизненные ориентиры — ей говорят музыканты, композиторы и политики. Выбрали самые интересные цитаты.
Бейонсе
Певица
«Моя любимая королева. Бесконечно люблю тебя. Я благодарна за твое вдохновение и путь, который ты для нас проложила. Ты — мощь и стойкость. Ты — воплощение силы и страсти. Нам всем очень повезло стать свидетелями твоей доброты и прекрасного духа, который останется навсегда. Спасибо тебе за все, что ты сделала».
Мик Джаггер
Вокалист The Rolling Stones
«Я очень опечален кончиной моей замечательной подруги Тины Тернер. Она была чрезвычайно талантливой артисткой и певицей. Она была вдохновляющей, теплой, веселой и щедрой. Она так мне помогла, когда я был молод, и я никогда ее не забуду».
«Мы потеряли одного из самых захватывающих и зажигательных исполнителей в мире. Абсолютная легенда на записи и на сцене. Она была недостижимой».
(Источник — инстаграм* музыканта)
«Тина Тернер была настоящей. Она была могущественной. Она была неудержимой. И она была собой без извинений: говорила и пела правду сквозь радость и боль, триумф и трагедию. Сегодня мы присоединяемся к поклонникам со всего мира, чтобы почтить память королевы рок-н-ролла и звезды, чей свет никогда не померкнет».
Фли
Гитарист Red Hot Chili Peppers
«Самый настоящий рокер. Величайший исполнитель. Самая сексуальная женщина. Какая энергия, какая история, какая героиня. Она всегда давала мне сил, показывала путь к источнику. Всегда благоговел перед ее безграничной мощью».
Алиша Кис
Певица
«В день, когда я встретила вас, мисс Тина, я не могла поверить, что стою в присутствии вашего величия! Я должна поблагодарить вас за любовь, которой вы делились с нам. Песни, которые вы пели, дали нам смелость выйти и быть самими собой. Вы невероятно сильны как женщина и как исполнитель! Все это было маяками света не только для меня, но и для всех людей во всем мире, которые нашли себя и свое бесстрашие через уязвимость!»
(Источник — инстаграм* артистки)
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