«Воплощение силы и страсти»: Бейонсе, Фли и Барак Обама о Тине Тернер

«В день, когда я встретила вас, мисс Тина, я не могла поверить, что стою в присутствии вашего величия! Я должна поблагодарить вас за любовь, которой вы делились с нам. Песни, которые вы пели, дали нам смелость выйти и быть самими собой. Вы невероятно сильны как женщина и как исполнитель! Все это было маяками света не только для меня, но и для всех людей во всем мире, которые нашли себя и свое бесстрашие через уязвимость!»