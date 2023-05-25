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У студента МГИМО обнаружили корь. Вуз переведут на дистанционное обучение

Юлия Онодэра
Сегодня в 15:07

У одного из студентом Московского государственного института международных отношений (МГИМО) обнаружили корь. Вуз решили перевести на дистанционный режим работы, cообщил РБК.

Студенты будут заниматься в онлайн-формате вплоть до 13 июня. В том числе в удаленном режиме планируется проводить занятия по иностранным языкам и спецдисциплинам, консультации и аттестации.

«Специалистами определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания. Организовано медицинское наблюдение за контактными, проводится вакцинация среди студентов и преподавателей, ранее не привитых и не болевших корью», — заявили в институте.

Роспотребнадзор уже начал эпидемиологическое расследование в связи со случаем заражения. В учебном корпусе по адресу проспект Вернадского, 76, проведут противоэпидемические мероприятия.

Ранее корь выявляли у студентов других вузов столицы. Среди них были МГУ имени Ломоносова, РГГУ, МИРЭА, Московский политех и РГУ нефти и газа имени Губкина.

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МГИМОРоспотребнадзорМГУ
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