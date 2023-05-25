У студента МГИМО обнаружили корь. Вуз переведут на дистанционное обучение

У одного из студентом Московского государственного института международных отношений (МГИМО) обнаружили корь. Вуз решили перевести на дистанционный режим работы, cообщил РБК.
Студенты будут заниматься в онлайн-формате вплоть до 13 июня. В том числе в удаленном режиме планируется проводить занятия по иностранным языкам и спецдисциплинам, консультации и аттестации.
«Специалистами определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания. Организовано медицинское наблюдение за контактными, проводится вакцинация среди студентов и преподавателей, ранее не привитых и не болевших корью», — заявили в институте.
Роспотребнадзор уже начал эпидемиологическое расследование в связи со случаем заражения. В учебном корпусе по адресу проспект Вернадского, 76, проведут противоэпидемические мероприятия.