Госдума приняла закон о наказании за распространение карт, на которых Крым не отмечен как российский

Речь идет о картах, на которых в состав РФ не входят Крым, ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области, пишет информагентство. Согласно законопроекту, в качестве максимального наказания предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей либо арест на 15 суток. Ради этого изменения внесут в статью 1 федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».
В декабре 2022 года депутаты Госдумы поясняли, что законопроект появился в связи с участившимися «случаями распространения печатно-буклетной и картографической продукции, на которой те или иные части территории РФ (например, Крым, Южные Курилы и др.) наглядно отнесены к территориям других государств».
По мнению инициаторов законопроекта, такие «информационные акции являются скрытой формой пропаганды, проводимой, как правило, из‑за рубежа, в целях формирования у российской и мировой общественности искаженных представлений о государственной границе России» и подрыва суверенитета страны.