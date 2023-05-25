Госдума приняла закон о наказании за распространение карт, на которых Крым не отмечен как российский

Речь идет о картах, на которых в состав РФ не входят Крым, ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области, пишет информагентство. Согласно законопроекту, в качестве максимального наказания предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей либо арест на 15 суток. Ради этого изменения внесут в статью 1 федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».