Apple планирует превратить экраны блокировки iPhone в смарт-дисплеи

По словам собеседников, знакомых с разработкой, полезная информация будет отображаться ярким текстом на темном фоне, когда телефон будет находиться в горизонтальном положении с заблокированным экраном. Идея заключается в том, чтобы сделать iPhone более полезным, когда он, например, лежит у человека на столе или тумбочке.