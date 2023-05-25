Apple планирует превратить экраны блокировки iPhone в смарт-дисплеи

По словам собеседников, знакомых с разработкой, полезная информация будет отображаться ярким текстом на темном фоне, когда телефон будет находиться в горизонтальном положении с заблокированным экраном. Идея заключается в том, чтобы сделать iPhone более полезным, когда он, например, лежит у человека на столе или тумбочке.
Новый интерфейс iPhone будет похож на тот, который появился у Android в 2019 году. Amazon тоже предлагает такую опцию на своих планшетах, позволяя им переходить в режим смарт-дисплея.
В обновлении iOS 17 Apple хочет изменить приложение Wallet для iPhone и улучшить определение местоположения.
Прошлое обновление iOS 16 вышло 12 сентября. На экране блокировки появилась возможность установить виджеты, которые позволяют быстро посмотреть погоду, календарь, дату, часовые пояса, заряд батареи и другое.