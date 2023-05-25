«Известия»: должников по кредитам в России стало резко больше

В январе–марте 2020 года неплательщиков насчитывалось 7,6 млн, в 2021-м — 9,6 млн, в 2022-м — 11,5 млн. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов связал рост их количества за предыдущий год с «различными внешними ограничениями», из‑за которых «многие ИП и самозанятые потеряли доход от своего бизнеса», а люди, работавшие на зарубежные компании, остались без заработка после ухода работодателей из РФ. К увеличению количества просроченных платежей также могли привести падение реальных доходов и удорожание кредитов, добавил он.