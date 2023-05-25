Из‑за массовой эмиграции и запроса на новые навыки в России дефицит топ-менеджеров

На российском рынке труда не хватает управленцев высшего звена, пишет «Коммерсант» со ссылкой на кадровые агентства. Основной причиной они называют массовую эмиграцию, второстепенной — запрос на новые компетенции.
В рекрутинговой компании Cornerstone заявили, что в среднем время поиска подходящего кандидата на позицию топ-менеджера удвоилось — с трех до шести месяцев. При этом вырос и спрос на таких сотрудников — тоже примерно в два раза. В основном управленцев ищут компании, занимающиеся нефтедобычей, металлами, химическим производством и агробизнесом, отметили в фирме.
По оценкам агентства «Руспартнерс», в сегменте топ-менеджеров с годовой зарплатой свыше 60 млн рублей уехала примерно треть, 20–60 млн — примерно четверть. «В отдельных категориях топ-менеджеров наш список возможных кандидатов на открытую вакансию из‑за массовых отъездов сократился вдвое», — добавили в RosExpert.
Там также рассказали о другой причине дефицита кадров — новых требованиях к управленцам: «В прошлые годы основной спрос был на так называемых визионеров, на людей, способных к стратегическому мышлению в глобальных масштабах. Сейчас же, наоборот, нужны максимально прагматичные, максимально брутальные антикризисные лидеры, которые могут быстро решать бизнес-задачи в условиях нехватки времени и информации».
Среди решений проблемы, к которым прибегают компании, — позволить сотруднику полностью или частично работать удаленно, иногда приезжая в Россию, разрешить одновременно трудиться в двух компаниях, не конфликтующих по бизнесу, или увеличивать зарплату (участники рынка говорят, что они уже выросли на 30–50%).
Согласно недавнему исследованию Института экономической политики имени Егора Гайдара, 35% предприятий в России испытывают дефицит кадров — это рекордное значение с 1996 года.