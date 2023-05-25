Из‑за массовой эмиграции и запроса на новые навыки в России дефицит топ-менеджеров

Там также рассказали о другой причине дефицита кадров — новых требованиях к управленцам: «В прошлые годы основной спрос был на так называемых визионеров, на людей, способных к стратегическому мышлению в глобальных масштабах. Сейчас же, наоборот, нужны максимально прагматичные, максимально брутальные антикризисные лидеры, которые могут быстро решать бизнес-задачи в условиях нехватки времени и информации».