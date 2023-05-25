Контактные линзы могут включить в перечень параллельного импорта

В апреле 2022 года «Коммерсант» сообщал о дефиците контактных линз Acuvue, возникшем из‑за проблем с логистикой и высокого спроса. Со ссылкой на сеть «Счастливый взгляд» издание писало, что на них приходится 50% продаж линз в рознице и 70–80% — в онлайне.