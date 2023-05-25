Контактные линзы могут включить в перечень параллельного импорта

Контактные линзы могут включить в перечень товаров для параллельного импорта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ. Это произойдет в случае прекращения поставок зарубежных производителей.
Накануне «Коммерсант FM» узнал, что доминирующая на российском рынке компания Johnson & Johnson (бренды Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes) разослала продавцам сообщения о прекращении поставок. Участники рынка предупредили об угрозе дефицита линз.
19 мая Минпромторг США ввел санкции против России и Беларуси, накладывающие ограничения на экспорт более 1200 позиций. Теперь для экспорта, реэкспорта и передачи в эти страны товаров, в том числе зубных протезов и контактных линз, требуется лицензия.
В апреле 2022 года «Коммерсант» сообщал о дефиците контактных линз Acuvue, возникшем из‑за проблем с логистикой и высокого спроса. Со ссылкой на сеть «Счастливый взгляд» издание писало, что на них приходится 50% продаж линз в рознице и 70–80% — в онлайне.