Дмитрий Песков назвал переход ПЦУ на новоюлианский церковный календарь «вакханалией и безумием»

В мае 2022 года Украинская православная церковь, которая входит в структуру Московского патриархата, объявила о своей полной самостоятельности и независимости и выразила несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о военной операции на территории Украины. Тем не менее, конфликт ПЦУ и УПЦ на этом не завершился.