Реклама
Новости

Дмитрий Песков назвал переход ПЦУ на новоюлианский церковный календарь «вакханалией и безумием»

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:28

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал переход Православной церкви Украины на новоюлианский церковный календарь «вакханалией и безумием». Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия».

Во время него журналист узнал мнение Пескова о ситуации в ПЦУ, в том числе отказе от григорианского календаря, который использует Русская православная церковь. Песков в ответ пожал плечами и заявил, что «по-русски говоря, это вакханалия».

«Это такие шутки через слезы. Давайте подождем, когда они объявят, что больше нет украинского языка, а есть американский язык», — предложил пресс-секретарь Владимира Путина.

Епископы ПЦУ проголосовали на архиерейском соборе 24 мая за переход к новоюлианскому церковному календарю, согласно которому Рождество на Украине будут отмечать 25 декабря, как в католических и протестанских странах.

Православная церковь Украины считается раскольнической. Ранее в Украинской православной церкви заявили, что воспринимают раскол в украинском православии как «глубокую болезненную рану в церковном теле».

В мае 2022 года Украинская православная церковь, которая входит в структуру Московского патриархата, объявила о своей полной самостоятельности и независимости и выразила несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о военной операции на территории Украины. Тем не менее, конфликт ПЦУ и УПЦ на этом не завершился.

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»