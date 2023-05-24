Дмитрий Песков назвал переход ПЦУ на новоюлианский церковный календарь «вакханалией и безумием»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал переход Православной церкви Украины на новоюлианский церковный календарь «вакханалией и безумием». Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия».
Во время него журналист узнал мнение Пескова о ситуации в ПЦУ, в том числе отказе от григорианского календаря, который использует Русская православная церковь. Песков в ответ пожал плечами и заявил, что «по-русски говоря, это вакханалия».
«Это такие шутки через слезы. Давайте подождем, когда они объявят, что больше нет украинского языка, а есть американский язык», — предложил пресс-секретарь Владимира Путина.
Епископы ПЦУ проголосовали на архиерейском соборе 24 мая за переход к новоюлианскому церковному календарю, согласно которому Рождество на Украине будут отмечать 25 декабря, как в католических и протестанских странах.
Православная церковь Украины считается раскольнической. Ранее в Украинской православной церкви заявили, что воспринимают раскол в украинском православии как «глубокую болезненную рану в церковном теле».
В мае 2022 года Украинская православная церковь, которая входит в структуру Московского патриархата, объявила о своей полной самостоятельности и независимости и выразила несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о военной операции на территории Украины. Тем не менее, конфликт ПЦУ и УПЦ на этом не завершился.