В Госдуму внесли законопроект об обязательном труде школьников

В Госдуму внесли законопроект об обязательном привечении школьников к труду. Об этом стало известно из публикации на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
Документ предусматривает поправки в федеральный закон «Об образовании»: он предлагает отменить нормы о запрете труда учащихся без их согласия или согласия законных представителей, если речь идет о несовершеннолетних.
Теперь же, напротив, депутаты считают нужным наделить школы, техникумы и колледжи полномочиями по «содействию добровольческой деятельности» и привлечению школьников и студентов к «общественно-полезному труду».
Понятие «воспитание», как считают инициаторы законопроекта, должно включать в себя «формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам».
В связи с этим депутаты во главе с Ольгой Казаковой и Ниной Останиной предлагают включить «общественно-полезный труд» в образовательные программы и сделать его обязательным для обучающихся.
Таким трудом может быть, по словам Казаковой, высадка деревьев и цветов на пришкольной территории, участие в оформлении классов к мероприятиям, помощь в библиотеках и музеях.