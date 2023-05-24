Реклама
Новости

В Госдуму внесли законопроект об обязательном труде школьников

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:26

В Госдуму внесли законопроект об обязательном привечении школьников к труду. Об этом стало известно из публикации на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Документ предусматривает поправки в федеральный закон «Об образовании»: он предлагает отменить нормы о запрете труда учащихся без их согласия или согласия законных представителей, если речь идет о несовершеннолетних.

Теперь же, напротив, депутаты считают нужным наделить школы, техникумы и колледжи полномочиями по «содействию добровольческой деятельности» и привлечению школьников и студентов к «общественно-полезному труду».

Понятие «воспитание», как считают инициаторы законопроекта, должно включать в себя «формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам».

В связи с этим депутаты во главе с Ольгой Казаковой и Ниной Останиной предлагают включить «общественно-полезный труд» в образовательные программы и сделать его обязательным для обучающихся.

Таким трудом может быть, по словам Казаковой, высадка деревьев и цветов на пришкольной территории, участие в оформлении классов к мероприятиям, помощь в библиотеках и музеях.

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»