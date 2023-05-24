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Кристен Стюарт, Эль Фаннинг и Джо О’Коннор снимутся в «Rosebushpruning»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:37

Американские актрисы Кристен Стюарт («Сумерки») и Эль Фаннинг («Неоновый демон»), а также британский артист Джо О’Коннор («Корона») снимутся в фильме «Rosebushpruning». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Картину поставит Карим Айнуз, известный по лентам «Невидимая жизнь Эвридики» и «Подстрекательница». Продюсировать проект будут The Match Factory и MUBI. Сценарий написал Эфтимис Филиппу («Лобстер», «Убийство священного оленя»).

В основу текста лег дебютный фильм Марко Беллоккио 1965 года «Кулаки в кармане» — мрачная сатира на семейные и социальные ценности, считающаяся классикой итальянского кино. Среди продюсеров будут Виола Фюген и Майкл Вебер.

«Я рад воможности сотрудничать с Эфтимисом Филиппу, чтобы вернуться к этой культовой работе и создать современную притчу о смерти традиционной патриархальной семьи, которая, надеюсь, будет трогательной и провокационной в равной мере», — заявил Айнуз.

Режиссер отметил, что работать со «столь динамичным актерским ансамблем» — это сбывшаяся мечта. Айнуз добавил, что давно восхищался артистами, которые сыграют в «Rosebushpruning», и готов «представить эту взрывную адаптацию».

Съемки картины начнутся весной 2024 года. Когда она выйдет в кинопрокат, пока неясно.

«Кулаки в кармане» рассказали историю о молодом человек с эпилепсией, который замышляет убийство своей дисфункциональной семьи. Премьера ленты состоялась на кинофестивале в Локарно, где фильм осудили некоторые крупные кинематографисты. Тем не менее, фильм стал хитом и хорошо был принят молодыми критиками и зрителями.

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