Кристен Стюарт, Эль Фаннинг и Джо О’Коннор снимутся в «Rosebushpruning»

«Кулаки в кармане» рассказали историю о молодом человек с эпилепсией, который замышляет убийство своей дисфункциональной семьи. Премьера ленты состоялась на кинофестивале в Локарно, где фильм осудили некоторые крупные кинематографисты. Тем не менее, фильм стал хитом и хорошо был принят молодыми критиками и зрителями.