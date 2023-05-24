Умерла певица Тина Тернер. Ей было 83 года

«С глубокой печалью мы сообщаем о кончине Тины Тернер. Своей музыкой и безграничной страстью к жизни она очаровала миллионы поклонников по всему миру и вдохновила звезд сегодняшнего дня. Сегодня мы прощаемся с дорогим другом, который оставил нам свое величайшее творение: свою музыку», — заявили представители Тернер в ее соцсетях.