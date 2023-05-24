Умерла певица Тина Тернер. Ей было 83 года

Американская и швейцарская певица Тина Тернер скончалась в возрасте 83 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщил The Guardian со ссылкой на представителя артистки.
Тернер умерла у себя дома в Куснахте в Швейцарии. В течение нескольких последних лет она имела проблемы со здоровьем. У певицы диагностировали рак кишечника в 2016 году. В 2017 году артистка перенесла пересадку почки.
«С глубокой печалью мы сообщаем о кончине Тины Тернер. Своей музыкой и безграничной страстью к жизни она очаровала миллионы поклонников по всему миру и вдохновила звезд сегодняшнего дня. Сегодня мы прощаемся с дорогим другом, который оставил нам свое величайшее творение: свою музыку», — заявили представители Тернер в ее соцсетях.
Тина Тернер родилась 26 ноября 1939 года в американском штате Теннесси под именем Анны Мэй Буллок. В детстве она вместе с семьей собирала хлопок и пела в церковном хоре. Позднее подростком она присоединилась к шоу Айка Тернера в Сент-Луисе.
Позднее Анна Мэй Буллок вышла замуж за Айка Тернера и получила свое сценическое имя — Тина Тернер. В 70-х певица разошлась с супругом и начала сольную карьеру. В последующие годы Тернер получила восемь премий «Грэмми» и статус одной из величайших певиц современности.
В последние десять лет Тернер проживала в Швейцарии вместе со своим мужем Эрвином Бахом. Сразу после свадьбы с Бахом в 2013 году Тернер перенесла инсульт. Последний гастрольный тур артистки состоялся в 2009 году.