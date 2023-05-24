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В сети появился трейлер фильма «Problemista» с Хулио Торресом и Тильдой Суинтон

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:19

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер фильма «Problemista», в котором снялись Хулио Торрес («Жуткая правда», «Великий север») и Тильда Суинтон («Три тысячи лет желаний», «Суспирия»).

Торрес сыграл Алехандро — молодого человека, чья мать постоянно видела сны о том, что он отправляется в мир, полный опасностей. В реальности Алехандро угрожала только депортация из США.

Чтобы избежать ее, парень решил обратиться к женщине, на которую он работал в качестве фриланса. Эксцентричная работодательница, как надеялся герой, поручится за него и станет его спонсором.

Однако Алехандро придется выполнять едва ли не все пожелания своего босса. Судя по трейлеру, женщина научит парня мечтать по-крупному и стремиться к своим целям изо всех имеющихся у него сил.

Помимо Торреса и Суинтон, в фильме снялись американский рэпер и музыкальный продюсер RZA и Каталина Сааведра. Рассказчицей в картине выступила Изабелла Росселлини. Режиссером и сценаристом ленты выступил сам Торрес.

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RZAКаталина СааведраИзабелла Росселлини
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