«Коммерсант»: крупнейшие поставщики контактных линз приостанавливают импорт в РФ

«Мы работали только с Johnson, и сейчас, независимо от этих новостей, планировали переходить на другого поставщика, который под санкции не попал. Проблем с контактными линзами нет, потому что есть множество других марок», — заявила совладелец салона «Очки Бутик» Анастасия Дюженкова. Она рассказала, что некоторые сети уже повысили цены на линзы.