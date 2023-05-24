«Коммерсант»: крупнейшие поставщики контактных линз приостанавливают импорт в РФ

Крупнейшие зарубежные производители контактных линз решили приостановить поставки продукции в Россию после того, как США ввели новые санкции. Об этом сообщает «Коммерсант FM» со ссылкой на участников рынка.
Сообщения о прекращении импорта начала рассылать доминирующая на российском рынке компания Johnson & Johnson (бренды Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes), рассказали изданию собеседники. Они предупредили об угрозе дефицита контактных линз.
Владелец оптики Harry Cooper Махмуд Тамимдаров заявил, что его магазин заранее заказал партию линз и получил ее, но с заказами возникают «кое-какие трудности». Он подтвердил, что с товарами Johnson & Johnson «точно есть проблемы», отметив рост цен на них.
«Мы работали только с Johnson, и сейчас, независимо от этих новостей, планировали переходить на другого поставщика, который под санкции не попал. Проблем с контактными линзами нет, потому что есть множество других марок», — заявила совладелец салона «Очки Бутик» Анастасия Дюженкова. Она рассказала, что некоторые сети уже повысили цены на линзы.
В апреле 2022 года «Коммерсант» сообщал о дефиците контактных линз Acuvue, возникшем из‑за проблем с логистикой и высокого спроса. Со ссылкой на сеть «Счастливый взгляд» издание писало, что на них приходится 50% продаж линз в рознице и 70–80% — в онлайне.